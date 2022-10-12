الطائف 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسحققت المسرحية السعودية "ساكن متحرك" عدة جوائز وإشادات في مهرجان أيام القاهرة الدولي لمسرح المونودراما ومهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي بجمهورية مصر العربية، حيث حصد الفريق على جائزة أفضل نص أول بمهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، وجائزة أفضل ممثل أول بمهرجان القاهرة الدولي للمونودراما.ونالت المسرحية إعجاب النقاد والخبراء المسرحيين المشاركين، حيث تدور فكرة العمل حول ممثل في فرقة مسرحية، تحكي يومياته مع البروفة وعلاقته بالمخرج والمؤلف، والممثلين خلال سيرة العمل والمواقف التي يتعرض لها مع طاقم العمل في جدوله المزدحم على خشبة المسرح، وتنافست المسرحية مع 14 دولة في الأعمال والعروض، عرض "ساكن متحرك" للمملكة العربية السعودية، و عرض "ديك" من المملكة الأردنية، و"فئران السلطان" من السودان، و"ميتا" من مصر، وهي من إنتاج فرقة مسرح الطائف.// انتهى//14:51ت م0114