نجران 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأطلقت أمانة نجران الخدمات المساندة للرّخص التجارية عبر منصة "بلدي" لتحسين تجربة عملاء الرّخص التجارية وممارسة أنشطتهم التجارية .وبينت أمانة المنطقة، أنّ الخدمات المساندة للرّخص التجارية، تشمل: خدمة الاعتراض على عدم نقل ملكية الرخصة التجارية، واعتماد إضافة رخصة قدیمة، والاعتراض على إیقاف رخصة بعد الرقابة اللاحقة، إضافة إلى الاعتراض على إلغاء الرخصة التجاریة، مبينة أنّ جمیع الخدمات يمكن الاستفادة عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://balady.gov.sa/Services/?id=311.// انتهى //14:55ت م0117