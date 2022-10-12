الدمام 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد .وأكد سموه خلال الاستقبال أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تدريب وتأهيل أبناء وبنات الوطن وتجويد المخرجات للإسهام في بنائه.من جهته، أوضح الدكتور الفهيد أن عام 2021م شهد عرض 15252 فرصة وظيفية على الشباب والشابات، وعقد 41 لقاء توظيف، وإقامة 37 برنامج تهيئة للخريجين لسوق العمل، و47 لقاءً بمديري الموارد البشرية، من خلال 33 كلية ومعهد تابعة للمؤسسة في المنطقة، بمشاركة 228 منشأة أهلية، منوهاً بدعم سموه لبرامج وفعاليات المؤسسة بالمنطقة .// انتهى //14:56ت م0118