الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأطلق "مركز مساندة الطالبات ذوات الإعاقة" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، برنامج "العيادة التقنيّة"؛ بهدف تفعيل استخدام التقنية في دعم مسيرة الطالبات الدراسية.ويسعى البرنامج إلى رفع وعي الطالبات بالأجهزة والبرامج المناسبة للاحتياج، وتقديم استشارات تقنية تتوافق مع احتياج الطالبة وبرنامجها الدراسي، وتفعيل استخدام التقنيات المساعدة لتوفير بيئة دراسية أفضل، ورفع جودة الحياة اليومية والاعتماد على النفس.وصُمم برنامج العيادة التقنية لدعم الطالبات ذوات الإعاقة، باتباع آلية مساندة تتضمن: تقييم احتياج فئة الإعاقة، تحديد وصف الاحتياج، التشخيص التقني ثم تقديم وصفة البرامج أو الأجهزة المساعدة والمناسبة، مع الأخذ في الاعتبار تخصص الطالبة، ونوع المحتوى التعليمي الإلكتروني المقدم في موادها الدراسية. كما يُقدم البرنامج للمستفيدات خدمة إعارة الأجهزة المساعدة؛ لتفعيل دور التقنية في تمكين وتسهيل مهام الطالبة الدراسية واليومية.ويوفر المركز التقنيات المساعدة من أجهزة وبرامج؛ لدورها الفعّال في رفع جودة الحياة للطالبات، والتأكد من توافق هذه التقنيات المساعدة مع احتياجات الطالبة والأنظمة الإلكترونية للجامعة، مثل: نظام التعلّم الإلكتروني Blackboard وذلك من خلال توفير البرامج المساعدة، مثل: قارئ الشاشة، والأجهزة المساعدة، مثل: المكبر المحمول وطابعة برايل.ويأتي البرنامج من منطلق حرص مركز مساندة الطالبات ذوات الإعاقة، على تفعيل التحول الرقمي كأحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة، التي تُعنى بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص تعليمية مناسبة وفعالة، كما يأتي ذلك إدراكًا لأهمية التحول الرقمي في المساهمة بتمكين ذوي الإعاقة، ودعم استقلاليتهم واندماجهم بالمجتمع كأشخاص فاعلين ومنتجين.//انتهى//14:56ت م0119