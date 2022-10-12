لندن 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأظهر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن معدل البطالة في المملكة المتحدة انخفض إلى 3.5٪ في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس مقارنة بالمستوى السابق البالغ 3.8٪ ، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ فبراير 1974.وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن معدل النمو السنوي في رواتب العمال لا يواكب التضخم المتصاعد، والذي يبلغ حاليًا 9.9٪ في المملكة المتحدة.وأضاف المكتب عن وجود ارتفاع حاد في عدد البالغين في سن العمل، ليصل عددهم إلى ما يقارب 9 ملايين شخص تتراوح أعمارهم بين 16 و 64 عامًا.// انتهى //15:01ت م0121