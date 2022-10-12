القاهرة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي ، بمقر السفارة، أمس، وفديّن من هيئة التراث بوزارة الثقافة، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، على هامش مشاركة المملكة في فعاليات الدورة الرابعة لمعرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، المُنعقد حاليًا بالقاهرة.ونوّه السفير نقلي خلال اللقاء بمشاركة الوفدين في معرض "تراثنا"، لإبراز الهوية الخاصة التي تعكس تراث المملكة الثقافي والفني، مؤكداً اهتمام المملكة بالنهوض بالثقافة والفنون بمختلف قطاعاتها في ظل رؤيتها الطموحة.واستعرض وفدا هيئة التراث بوزارة الثقافة، والمعهد الملكي للفنون التقليدية من جانبهما، البرامج والأنشطة المتنوعة التي يقدمانها لزوّار معرض "تراثنا".وفي نهاية اللقاء تسلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، هدية تذكارية بهذه المناسبة.وضم وفد هيئة التراث بوزارة الثقافة كلاً من مدير عام قطاع الحرف في الهيئة الدكتورة داليا اليحيى، ومدير إدارة البحث والتوثيق في قطاع الحرف المهندس فارس بغلف، فيما ضم وفد المعهد الملكي للفنون التقليدية كلاً من مدير إدارة التميز والجودة في المعهد الدكتورة نادية الحميد، ومدير ادارة التنمية والتواصل المجتمعي مها العريفي.// انتهى //15:03ت م0122