المنامة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,875.14 نقطة بانخفاض قدره 3.37 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 656.61 نقطة بانخفاض قدره 0.49 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و884 ألفًا و34 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و382 ألفًا و619 دينارًا بحرينيًا، نفذت من خلال 61 صفقة.// انتهى //15:20ت م0123