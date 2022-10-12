القاهرة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واستُشارك المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي – يوم غدٍ الخميس العالم الاحتفاء باليوم العالمي للحد من الكوارث الذي يصادف 13 أكتوبر من كل عام، ويمثل مناسبة للتذكير بأهمية التدابير اللازمة للوقاية من الكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى وللحد من آثارهما، وتشجيع المبادرات والبرامج الهادفة إلى بناء مجتمعات قادرة على مواجهتها.وأوضح الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي، أن الإقليم الكشفي العربي يعمل باستمرار بالتعاون مع الجمعيات الكشفية العربية الأعضاء وشركاء النجاح على نشر وتطوير ثقافة الوقاية في مجابهة الكوارث الطبيعية والحوادث الكبرى، وكذا ثقافة السلامة البيئية، وعقد الكثير من الدورات والملتقيات المتخصصة في ذلك الشأن من أجل تنمية قدرات القادة الكشفيين في مجال مواجهة التحديات الرئيسة التي تواجه الإنسانية وإنقاذ الحياة وحماية مصادر الرزق وتعزيز أساليب السلامة من الكوارث والأزمات من خلال الحركة الكشفية وتأكيد دورها الفعال في المجتمع.يُشار إلى أن اليوم العالمي للحد من الكوارث قد بدأ الاحتفاء به في عام 1989م، إثر دعوة للجمعية العامة للأمم المتحدة أرادته أن يكون وسيلة لتوعية الناس ولتعزيز ثقافة عالمية بكيفية اتخاذ إجراءات للحد من خطر تعرضهم للكوارث، وحُدد تاريخ 13 أكتوبر ليكون تاريخ المناسبة التي تتيح للناس وللمجتمعات في جميع أنحاء العالم النظر في كيفية الحد من تعرضهم للكوارث وزيادة الوعي العام بأهمية كبح جماح المخاطر التي يواجهونها.// انتهى //15:22ت م0124