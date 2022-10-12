الدوحة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسسجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، ارتفاعًا بمقدار 95.97 نقطة، أي ما نسبته 0.75%، ليصل إلى 12 ألفًا و850.49 نقطة.وجرى خلال جلسة اليوم تداول 183 مليونًا و449 ألفًا و480 سهمًا، بقيمة 385 مليونًا و878 ألفًا و822.542 ريالًا، نتيجة تنفيذ 13424 صفقة في جميع القطاعات.وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة ، بينما انخفضت أسعار 11 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.// انتهى //15:22ت م0125