الدمام 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأطلقت غرفة الشرقية برنامج الولاء "تقدير" لتقديم عروض وخصومات لمشتركيها في العديد من المتاجر والأسواق والشركات المتخصصة.وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة بدر الرزيزاء, أن البرنامج الذي ارتفع عدد الشركاء فيه إلى 160 شريكاً يهدف إلى إيجاد روابط عملية بين مؤسسات قطاع الأعمال، من أجل تنشيط الأعمال التجارية وتقديم خدمات ومنافع خاصة لمشتركي الغرفة، حيث تواصل الغرفة إصدار البطاقات الإلكترونية الخاصة بهم من خلال البوابة الإلكترونية.وأكد استقطاب العديد من الشركاء المميزين من عدة قطاعات وأنشطة أبرزها السفر والسياحة والضيافة والترفيه وقطاع اللوجستيات، إضافةً إلى القطاع الصحي والتجاري، وجميعها مؤهل لنمو نشاطها التجاري نظراً لما يقدمه برنامج "تقدير" من دور في رفع معدلات العملاء الجدد للشركاء المشاركين، ما يعنى زيادة الفرص المتاحة لمؤسسات القطاع الخاص، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على وجه الخصوص، ورصد فرص وظيفية جديدة للشباب السعودي المؤهل، التي ترتبط كثيراً بزيادة مساحة النشاط الاقتصادي.وحث مشتركي الغرفة إلى أهمية الإستفادة من المميزات والمنافع التي يقدمها البرنامج، منوهاً بأهمية الحصول عليها من خلال البوابة الرقمية الخاصة بغرفة الشرقية التي تتيح الحصول على البطاقة الرقمية مجاناً ووفق إجراءات ميسرة.// انتهى //15:38ت م0127