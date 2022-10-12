إسلام آباد 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه اليوم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا الذي يزور باكستان حالياً.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش أن الجانبين بحثا خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك قضايا الأمن الإقليمي، ومساهمة القوات الباكستانية في بعثات السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة، إلى جانب التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.// انتهى //16:43ت م0157