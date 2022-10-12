بريدة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم أهمية الجهود المبذولة لإنجاح بطولة رالي القصيم، بعد حرص فريق عمل الرالي بالمنطقة على تهيئة البنية الأساسية في مثل هذه الرياضات العالمية .جاء ذلك، بعد أن رعى سموه بطولة رالي القصيم، الذي يُنظِّمه الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بالتعاون مع وزارة الرياضة في متنزه القصيم الوطني، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وصاحبة السمو الملكي الأميرة عهد بنت الحسن بن سعود بن عبدالعزيز ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وعدد من المسؤولين المعنيين .ورفع سمو أمير القصيم الشكر للقيادة الرشيدة - أيدها الله - ، على دعمها غير المحدود لقطاع الرياضة بالمنطقة، كما قدم شكره لسمو وزير الرياضة وسمو رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على اهتمامهما بالبرامج الرياضية التي تقام بمنطقة القصيم .كما أثنى ما شهده من جاهزية عالية لفريق العمل لإنجاح بطولة رالي القصيم، مبديا سموه إعجابه بتواجد الشباب السعوديين المشاركين بالرالي بالإضافة إلى المشاركين من الدول الصديقة والشقيقة، متطلعا إلى أن تكون منطقة القصيم إضافة لتنظيم مثل هذه الراليات العالمية .وكان حفل انطلاق البطولة قد تخلله كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية التي أعرب فيها عن شكره لسمو أمير القصيم على دعمه لبطولة رالي القصيم، مشيراً إلى أن الاتحاد برعاية من الدولة أعزها الله يسعى إلى المساهمة في تطوير ورعاية أنشطة رياضة السيارات والدراجات النارية وتقديم خدماته لأعضائه بجودة كاملة وعالية مع أعلى معايير السلامة الدولية .عقب ذلك أعلن سمو أمير القصيم انطلاقة البطولة ومرور السيارات المشاركة بالرالي التي يقودها عدد من المشاركين من المملكة وخارجها .// انتهى //16:46ت م0158