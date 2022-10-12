الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسزار معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي المركز السعودي لأبحاث الطرق واختبارات الرصف المتعجلة (سرابتك)؛ وذلك للوقوف على سير عمل المركز وما يحويه من أدوات ومعدات حديثة تختص بفحص وتقييم مواد إنشاء وصيانة الطرق.واطّلع على أحدث التقنيات العالمية الموجودة في المركز، ومنها "جهاز محاكاة الأحمال المرورية الثقيلة" الذي يستخدم في تقييم أداء طبقات الرصف ضمن مقاطع إسفلتية في ظل ظروف محاكاة تمامًا مطابقة للأحمال المرورية والظروف المناخية التي تتعرض لها شبكة الطرق عبر مناطق المملكة المتعددة، مما يحقق جودة تصميم وتقييم مواد وطبقات الرصف مع التحكم بتكاليف وأساليب الصيانة.ويعد المركز السعودي لأبحاث الطرق واختبارات الرصف المتعجلة (سرابتك) المركز الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يُحاكي عددًا من المراكز البحثية المشابهة والموجودة في قارتي أمريكا الشمالية وأوروبا.يذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية تحرص على تطبيق أفضل الممارسات العالمية والمواصفات ضمن أساليب تحسين اختيار مواد الإنشاء وطرق الفحص والتقييم، بما يحقق الجودة المستهدفة وكفاءة الإنفاق في أعمال تنفيذ وصيانة الطرق والجسور، وصولاً لرفع أداء شبكة الطرق إلى مستويات متقدمة وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الهادفة للصعود بالمملكة للمرتبة السادسة عالميًا في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030م.// انتهى //16:53ت م0161