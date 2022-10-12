القاهرة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسواصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها لدى إغلاق تعاملات اليوم، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 8ر3 مليارات جنيه ليصل إلى 8ر683 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت 3ر1 مليار جنيه.وانخفض مؤشر السوق الرئيس /إيجي إكس 30/ بنسبة 67ر0% مسجلاً 64ر9800 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي إكس 70/ بنسبة 51ر1% ليصل إلى 36ر2121 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر /إيجي إكس 100/ الأوسع نطاقًا الذي فقد 35ر1% من قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 48ر3041 نقطة.// انتهى //16:57ت م0163