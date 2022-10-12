القاهرة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسالتقى وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ اليوم، بالسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سايمون ستيل، الذي يزور القاهرة حاليًا.وجرى خلال اللقاء بحث التعاون والتنسيق القائم بين الجانبين في مختلف موضوعات عمل المناخ، إضافة إلى استعراض الاستعدادات الجارية لانعقاد مؤتمر تغير المناخ (COP27) بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر المقبل.// انتهى //17:03ت م0165