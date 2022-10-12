القاهرة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن الرحمن الجلاجل بالقاهرة أمس, بمدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ 69 للّجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشـرق المتوسط المنعقدة بالقاهرة.ونُوقشت خلال اللقاء الأدوار المستقبلية للمملكة ضمن أعمال المنظمة، وتفاصيل الدعم الذي يمكن تقديمه لتفعيل مبادرات الذكاء الصناعي في تعزيز الصحة العامة ومواجهة المقاومات المستجدة للميكروبات.كما التقى معاليه على هامش اجتماعات الدورة أيضًا بمعالي وزير الصحة بجمهورية مصر العربية الدكتور خالد عبدالغفار.وناقشا خلال اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.// انتهى //17:04ت م0166