الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسرعى معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد في مقر المؤسسة بالرياض، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة كليات التميّز وشركة بي إيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب.وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز مجالات وأطر التعاون المشترك بين الطرفين من خلال ‏تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات التدريب والتعليم والمشاركة في إعداد وتنفيذ برامج مشتركة لتأهيل الكوادر الوطنية في تخصصات نوعية يتطلبها سوق العمل، إضافة إلى تنفيذ ودعم الدراسات والخدمات الاستشارية المشتركة.وقّع مذكرة التفاهم من جانب شركة كليات التميّز الرئيس التنفيذي للشركة المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله ومن جانب شركة بي إيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور عبداللطيف بن محمد آل الشيخ.حيث تسعى كليات التميّز لعقد شراكات إستراتيجية مع مختلف القطاعات الحكومية وكبرى الشركات الوطنية في المملكة، وأبرز مزودي خدمات التدريب والتعليم محلياً وعالمياً، وذلك بهدف تأهيل الكوادر الوطنية وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف التخصصات النوعية التي تلبي احتياجات سوق العمل.// انتهى //17:04ت م0167