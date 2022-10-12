الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسوقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية اتفاقية تعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بهدف تعزيز التعاون في جميع المجالات المشتركة التي تخدم مختلف القطاعات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، والتوسع في تضمين متطلباته في المشاريع المستقبلية الخاصة بهيئة تطوير بوابة الدرعية بما يخدم ويحقق أهدافهما الإستراتيجية.ووقع الاتفاقية كل من الرئيس لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، والرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن بن عبدالله السماري، حيث شملت مجالات التعاون تطوير المحتوى المحلي ومتابعته بالإضافة إلى التدريب وبناء القدرات المحلية.وفي إطار حديثه حول توقيع اتفاقية التعاون بين هيئة تطوير بوابة الدرعية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أكد جيري إنزيريلو, أهمية التعاون بين الطرفين في تطوير برنامج للمحتوى المحلي في مشاريع الهيئة، وذلك لتنمية المحتوى المحلي في إنفاق الهيئة والشركات التابعة لها، وتسهيل متابعة متطلبات المحتوى المحلي في كراسات الشروط والمواصفات المطروحة والخاصة بهيئة تطوير بوابة الدرعية وتقديم الدعم في تشكيل فريق تنمية المحتوى المحلي، لافتاً إلى أن هيئة تطوير بوابة الدرعية تولي مجال المحتوى المحلي أهمية قصوى في جميع مشاريعها التطويرية.من جهته أعرب السماري عن أهمية التعاون بين هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية وهيئة تطوير بوابة الدرعية في تطبيق متطلبات المحتوى المحلي، حيث ستسهم الاتفاقية في بناء القدرات المحلية ونقل المعرفة من خلال الورش التدريبية والجلسات الاستشارية لهيئة تطوير بوابة الدرعية لتعزيز وتنفيذ آليات المحتوى المحلي، بما يتوافق مع أهداف الهيئة في تنمية المحتوى المحلي بجميع مكوناته على مستوى الاقتصاد الوطني، والارتقاء بأعمال المشتريات الحكومية ومتابعتها لتحقيق الأهداف التنموية.// انتهى //17:08ت م0168