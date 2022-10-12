جدة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واساستعرضت أكثر من 40 جهة عارضة من كبريات شركات التطوير والتسويق العقاري والإسكاني والجهات التمويلية والبنوك السعودية والجهات الحكومية ذات العلاقة، خلال مشاركتها في معرض "ريستاتكس جدة العقاري" أحدث التطورات والمستجدات في القطاع العقاري السعودي، متناولة الخدمات التي تقدمها للمستفيدين والعاملين بالقطاع العقاري.واطلع زوار المعرض خلال جولاتهم في أروقته على المشاريع السكنية والتجارية المتعددة الاستخدامات وتوجهاته والاستثمارات والشركات الجديدة التي أضافها على خارطته، سواء في التطوير العقاري أو مشروعات الإسكان وما ابتكره السوق من تصاميم ومساحات ومميزات وبرامج التمويل للمساكن.وتناول نخبة من المتحدثين في القطاعين العام والخاص خلال الورش المصاحبة لفعاليات المعرض الأنظمة والتشريعات ومنتجات منظوماتهم التي تسهم في نمو وازدهار صناعة التطوير العقاري، وكذلك إجراءات الحصول على المساكن من خلال تأسيس عدد من الأنظمة.يذكر أن معرض "ريستاتكس جدة العقاري" يُقام على كامل مساحة مركز جدة للمنتديات والفعاليات، خلال المدة من 10 - 13 أكتوبر 2022م، بمشاركة واسعة من كبريات شركات التطوير العقاري والإسكاني والتمويلي ومختلف الشركات المعنية بشؤون الإسكان والعقار والتمويل في القطاعين الحكومي والخاص، ويجمع كل المهتمين بالقطاع العقاري من مطورين ومسوقين وممولين ومستثمرين ومشترين تحت سقف واحد.// انتهى //17:34ت م0176