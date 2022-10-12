الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واساستقبل معالي رئيس مجلس الشيوخ الإسباني أنديرخيل غارثيا، بمقر المجلس بالعاصمة الإسبانية مدريد، وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإسبانية برئاسة الأستاذ عساف بن سالم أبو ثنين، وذلك في إطار زيارة وفد مجلس الشورى الرسمية إلى مملكة إسبانيا.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وبحث آفاق التعاون البرلماني بين البلدين الصديقين، خاصةً العلاقات على مستوى المجلسين.كما تناول الاستقبال بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض أبرز المنجزات التي حققتها المملكة في مختلف المجالات في إطار رؤية المملكة الطموحة والواعدة 2030.بعد ذلك، قام وفد مجلس الشورى بجولة داخل أروقة المجلس المختلفة شملت قاعة جلسات المجلس الرئيسة، وبعض مرافقه.وفي سياق الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى مملكة إسبانيا, التقى وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإسبانية برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الإسباني الأستاذ عساف بن سالم أبوثنين، باو ماري كلوزه.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الدبلوماسية البرلمانية بين لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الإسبانية بمجلس الشورى، ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب بمملكة إسبانيا.عقب اللقاء، قام الوفد بجولةٍ تعريفيةٍ في مقر البرلمان الإسباني، شملت قاعاته ومرافقه، اطلع الوفد خلالها على آلية عمل مجلس النواب مع لمحة تاريخية عن المجلس.حضر الاستقبال ورافق الوفد في جولاته سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا عزام القين وعددٌ من المسؤولين.// انتهى //17:40ت م0178