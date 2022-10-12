نواكشوط 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال مسعود، بنواكشوط، بوزراء البحث العلمي والابتكار والتعليم العالي بمجموعة دول حوار 5 زائد 5 المشاركين في المؤتمر الخامس لهذه المجموعة.ودُرِست نُوقِشت خلال اللقاء وفق وكالة الأنباء الموريتانية اليوم، مختلف القضايا التي طرحتها كل دولة، وبُحِث عن أنجع السبل لتسوية المسائل العالقة، إلى جانب بحث التعاون الثنائي وكذا التعاون الجماعي من أجل تحقيق أهداف المجموعة.// انتهى //17:42ت م0179