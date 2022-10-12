الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واستتواصل يوم غد منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2022 - 2023م، بإقامة ثماني مواجهات ضمن الجولة الخامسة.وستنطلق أولى المباريات عند الساعة الثانية ظهراً، عندما يستضيف فريق الحزم على صالته بالرس نظيره فريق حراء، وفي نفس التوقيت يحل الخليج ضيفاً على العمران بصالة نادي الروضة بالأحساء، وعند الساعة الرابعة عصراً تنطلق مواجهة النور مع الوحدة على صالة الأول بسنابس، ويلعب الابتسام مع الهدى على صالة نادي الصفا بصفوى، وذلك ضمن المجموعة الأولى من الدور التمهيدي للبطولة.وستجري المواجهات الأربع المتبقية عند تمام الساعة الرابعة عصراً ضمن المجموعة الثانية، حيث يلعب المحيط مع متصدر المجموعة مضر على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، ويلتقي القارة بالصفا على صالة نادي الروضة بالأحساء، ويحل الأهلي ضيفاً على الترجي بصالته في القطيف، ويلتقي القادسية على صالته في الخبر بنظيره الهلال.// انتهى //18:14ت م0181