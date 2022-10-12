عرعر 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسنظم تعليم الحدود الشمالية اليوم برنامج "مبادئ وأسس الإسعافات الأولية" بالتعاون مع فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة اليوم، بحضور مساعد المدير العام لتعليم الحدود الشمالية للشؤون المدرسية الدكتور فايز العنزي، وذلك على مسرح مدرسة التميز العلمي بعرعر.وتناول البرنامج عدة محاور، أبرزها تعريف الإسعافات الأولية والمهارات الأساسية في الإسعافات الأولية، ومعرفة مدى إمكان التدخل (وعدمه) والتصرف في مختلف المواقف والحوادث الطارئة، مثل: توقف القلب والتنفس والاختناق أو الغصة واضطراب أو تغير درجة الوعي، وكيفية تقديم إسعافات أولية للحروق وإسعافات أولية للأطفال.كما نظم تعليم الحدود الشمالية ممثلًا بإدارة التوجيه الطلابي اليوم، مبادرة الحلقة النقاشية عن "التوعية والتغيير الثقافي لأولياء الأمور"، وتستهدف القيادات المدرسية: مديرة، وكيلة، موجهات الطالبات, أولياء الامور ، وطلبة التعليم العام.وتهدف المبادرة إلى توعية أولياء الأمور بأفضل الممارسات الوالدية كالتشجيع والاهتمام وبناء علاقات إيجابية بالأبناء، وتزويد الوالدين بالمهارات التربوية والنفسية لتمكنهما من متابعة أبنائهما في (التحصيل الدراسي، الانضباط السلوكي، الإنجاز الأكاديمي، رسم التوقعات المستقبلية في ضوء قدراتهم وميولهم، احترام المهن والتخصصات المختلفة، التسامح وتقبل الآخرين) من خلال بناء إطار مفاهيمي لدور الوالدين في بناء شخصية أبنائهما، وتطوير برامج نوعية تتسم بالإبداعية والطرح الجيد البناء والهادف.// انتهى //18:16ت م0182