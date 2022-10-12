تبوك 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأجرى مختبر أمانة منطقة تبوك لسلامة الغذاء فحصا لأكثر من 2800 عينة خلال 348 زيارة قام بها خلال الشهرين الماضيين.وقالت الأمانة إنه حرصاً منها على سلامة وجودة الأغذية المقدمة للمواطن والمقيم، كثف مختبر سلامة الأغذية جهوده الميدانية، ورُصِدت وأُتلِفت أكثر من 86 كيلوجرامًا من الأغذية المتنوعة من اللحوم والأسماك وزيوت القلي، وذلك باستخدام الفحوصات المخبرية الظاهرية وفحص الحرارة بالغرس وفحص الحرارة بالأشعة.كما تسعى الأمانة من خلال جولات المختبر اليومية المجدولة مسبقاً إلى التأكد من سلامة الأغذية من الملوثات والتحقق من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.// انتهى //18:16ت م0183