عمّان 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسثمنت الحكومة الأردنية اليوم تبني المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم 215 بالإجماع قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي: إن تبني القرار جاء نتيجة جهدٍ دبلوماسيٍّ أردنيٍّ بالتنسيق مع دولة فلسطين والمجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة.وأوضح أن القرار -بملحقاته- يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأنّ القرار أعاد تأكيد عد جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع المدينة المقدسة ووضعها القانوني لاغيةً وباطلة، كما يُطالب القرار إسرائيل بوقف انتهاكاتها وإجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية ضد المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة للقدس وأسوارها.وأضاف أن هذا القرار يؤكد مُجدداً مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي،ـ وعددها اثنان وعشرون قراراً، وقرارات لجنة التراث العالمي الإحدى عشرة الخاصة بالقدس التي أعربت جميعها عن الأسف نتيجة عدم امتثال إسرائيل، بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، في وقف أعمال الحفر، وإقامة الأنفاق وجميع الأعمال غير القانونية في القدس الشرقية، وفقاً لقواعد القانون الدولي.وأشار السفير المجالي إلى أن القرار ثبّت المكتسبات في القرارات السابقة، وعلى وجه الخصوص تثبيت تسمية المسجد الأقصى المُبارك / الحرم القُدسيّ الشريف مترادفين لمعنى واحد، وطالب أيضاً بضرورة الإسراع في تعيين مُمثل دائم للمديرة العامة لليونسكو في البلدة القديمة للقدس لرصد الإجراءات كافة ضمن اختصاصات المنظمة، وإرسال بعثة الرصد التفاعلي من اليونسكو إلى القدس لرصد جميع الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بموجب القانون الدولي.// انتهى //18:34ت م0184