الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم ونخبة من المختصين دعماً لتوجهات المملكة في تعزيز الإبداع والابتكار؛ للنهوض بصناعة تحلية المياه وضمان شمول التجربة على مستوى القارات، مع قيادات أكاديمية في جامعة البوليتكنيك (جامعة العلوم التطبيقية بميلان)، وزيارة عدد من المراكز البحثية المتخصصة لتعزيز الشراكات وبحث فرص بناء العلاقات الاستثمارية مع المنظمات والقطاعات المعنية بصناعة تحلية المياه، وإتاحة الفرصة للمهتمين للمشاركة بـ"جائزة الابتكار العالمية في التحلية" بالشراكة مع المنظمات الدولية والإقليمية التي سيعلن عنها مطلع 2023.وشملت الزيارة لقاء عدد من المسؤولين في القطاعات الصناعية، وجامعة "POLITECNICO" العريقة وعقد مناقشات موسعة حول التعاون المشترك في مجال البحث والتطوير لابتكار تقنيات جديدة وفرص الأعمال الواعدة في تحلية المياه، ومناقشة فرص التعاون في مجال الهندسة؛ للاستفادة من الكوادر الهندسية التفصيلية للمعدات والأعمال المختصة في التطوير والابتكار، وبحث فرص تنمية مكونات صناعة التحلية والمنتجات المشتركة بينها وبين مختلف القطاعات.وأتاحت "التحلية" فرصة الانضمام إلى "جائزة الابتكار في التحلية" للطلبة والأكاديميين والباحثين، من خلال مساراتها الرئيسة والفرعية التي سيعلن عنها مطلع 2023، ويأتي ذلك ضمن اهتمام المملكة ببناء شراكات لزيادة الحلول والابتكارات الحديثة في صناعة تحلية المياه، وتطوير مصادر الطاقة النظيفة من أجل تعزيز فرص الأعمال الواعدة في هذا المجال من خلال استقطاب العقول المبتكرة من جميع دول العالم.// انتهى //18:35ت م0185