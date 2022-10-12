الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم، معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قطر سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان .ونوقشت خلال اللقاء الذي يأتي في مستهل زيارة وفد منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى الدوحة، سبل التعاون المشترك ، منها دعم نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة بشكل عام وتوسيع الشراكة بين البلدين الشقيقين في المجال التقني والابتكار، إضافة إلى تحفيز منظومة ريادة الأعمال الرقمية وتمكين الشباب والمرأة.// انتهى //18:39ت م0186