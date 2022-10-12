دبي 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسحصدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، جائزتين عالميتين في فئة الإنجازات الاستثنائية في مجال البرامج والتطبيقات والخدمات الإلكترونية من خلال المشاركة بمشروع التعليم الافتراضي ثلاثي الأبعاد متعدد اللغات للحج والعمرة، وفي فئة القيادة في مجال التحول الرقمي (جوائز الإنجاز الشخصي).وأوضحت وكيلة الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم، أن حصول الوزارة على الجائزتين يأتي تحقيقاً لدعم القيادة الرشيدة التي وضعت نصب عينيها أن تكون المملكة نموذجاً رائعاً في تقديم الخدمات الرقمية للمواطن والمقيم والزائر والجهات الحكومية والخاصة، ومنها انطلقت الوزارة في التخطيط للتحول الرقمي واليوم تفوقت في مشروع تطبيق الحج والعمرة الافتراضي الذي يقدم خدمات لملايين المسلمين وغير المسلمين ووصل لمختلف أرجاء دول العالم وبدأت الوزارة تبرزه في الداخل والخارج.يشار إلى أن تطبيق تعليم الحج والعمرة عبر تقنية الواقع الافتراضي متعدد اللغات والبيئات، يوفر بيئة افتراضية تحاكي الواقع الجغرافي والترتيب الزمني لمناسك الحج والعمرة، ويعمل على مختلف الأنظمة الحاسوبية كما أنه لا يحتاج إلى الاتصال بالإنترنت، ويهدف إلى مساعدة الحجاج والمعتمرين على تفادي الأخطاء في المناسك وتذليل العقبات التي قد تعترضهم.يذكر أن الوزارة وعبر تطبيق تعليم الحج والعمرة، حققت خلال عام واحد جائزتين الأولى جائزة الشرق الأوسط الـ 27 لتميز الحكومة والمدن الذكية في فئة تميز المحتوى الالكتروني، وجائزة الفئة الأولى في الريادة في الذكاء الاصطناعي الحكومي للجهات التي أحدثت تغييرات إيجابية.// انتهى //18:46ت م0187