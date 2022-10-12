الجبيل 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واساختتمت شركة صدارة للكيميائيات (صدارة)، أمس، أعمال مؤتمر ومعرض صدارة التقني في نسخته الثانية تحت شعار "نحو التميز"، بهدف تبادل آخر التطورات والخبرات والأفكار المبتكرة وقصص النجاح في المجال الصناعي والتقني، بحضور أكثر من 650 مشاركًا، وذلك في مدينة الجبيل الصناعية.وشمل المؤتمر خمسة محاور رئيسة، وهي: التحول الرقمي، والابتكار في اعتمادية معدات التشغيل وموثوقيتها، والكيمياء الخضراء والمستقبل المستدام، والابتكار في التصميم الهندسي، والتميز التشغيلي.وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيميائيات الدكتور فيصل الفقير أن برنامج صدارة للإثراء التقني يأتي تماشياً مع رؤية ورسالة الشركة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، ويُحقق المؤتمر تبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات والحلول المبتكرة، وهو أمر مهم للغاية لمواهبنا الشابة للتطور تقنياً والتواصل مع الخبراء في مجالات تخصصهم.من جهته، بيّن مدير الإدارة الهندسية ورئيس لجنة "برنامج صدارة للإثراء التقني" الدكتور عبدالكريم الشنقيطي أن هذا المؤتمر هو إحدى الأدوات المهمة للاستفادة من التعلم وتبادل المعرفة والخبرات بين موظفي فنيي الشركة، بالإضافة إلى الخبراء في المجال، مشيراً إلى استلام أكثر من 200 طلب للمشاركة من خلال المؤتمر بأوراق عمل، مما يعكس اهتماماً استثنائياً بالفعالية.يُذكر أن برنامج صدارة للإثراء التقني هو مبادرة أطلقتها الشركة في أوائل عام 2020م؛ لتوفير فرصة لتبادل المعرفة التقنية والابتكارات والخبرات بين المتخصصين في شركة صدارة بهدف تبادل أفضل الأساليب في مختلف المجالات، وتعزيز مركزها بوصفها منظمة رائدة من الطراز العالمي.// انتهى //18:46ت م0188