جنيف 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واستعقد منظمة الصحة العالمية في العاصمة الألمانية برلين خلال المدة من ١٦ إلى ١٨ أكتوبر الجاري، القمة العالمية لتحفيز الأساليب المبتكرة لمواجهة التحديات الصحية في جميع أنحاء العالم، وتعزيز التبادل الدولي للمعلومات في مجال الصحة، بمشاركة المسؤولين الحكوميين والأوساط العلمية من مختلف دول العالم.وتناقش القمة هذا العام عددًا من الموضوعات في مجالات الاستثمارات في مجال الصحة، ومرونة الأنظمة الصحية، والتأهب للجوائح، والتحول الرقمي، والأنظمة الغذائية، وآثار التغير المناخي.وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، في مؤتمر صحفي، عن اجتماع لجنة الطوارئ الصحية المعنية بفيروس كوفيد-١٩ غدًا في جنيف، مشيرًا إلى أن الجائحة لم تنتهِ بعد، وأن مرض جدري القرود ما زال يمثل حالة طوارئ صحية دولية تستدعي القلق، حيث أبلغت ٢١ دولة الأسبوع الماضي عن تزايد أعداد الحالات، وأغلبها في الأمريكتين، حيث بلغ عدد الحالات ٧٠ ألف إصابة و٢٦ حالة وفاة.وأعرب عن القلق إزاء تفشي مرض الكوليرا في هايتي، مبينًا أن المنظمة تعمل مع السلطات على وقف انتشار المرض والرصد وتنسيق الاستجابة رغم صعوبة عمل آليات الرصد والوصول إلى جميع المجتمعات في المناطق المتضررة.كما أعرب عن الأسف إزاء ضعف استجابة ودعم المجتمع الدولي لباكستان بعد الفيضانات التي ضربتها، مشيرًا إلى تزايد عدد الأشخاص الذين يواجهون خطر الموت بسبب الأمراض، حيث انتشر مرض الملاريا في ٣٢ منطقة، وكذلك حمي الضنك والحصبة، داعيًا المانحين الدوليين لإنقاذ الأرواح في باكستان.وأكد أدهانوم أن المنظمة تواصل دعم الحكومة الأوغندية لمواجهة تفشي مرض فيروس إيبولا في ٥ مقاطعات، وبلغ عدد الحالات المؤكدة ٥٨ إصابة و٢٠ حالة اشتباه و٣٩ حالة وفاة وتعافي ١٤حالة.// انتهى //18:50ت م0190