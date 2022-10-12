الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأطلقت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الدفعة الثالثة من برنامج قادة 2030، الذي يهدف إلى صقل مهارات وكفاءات القادة السعوديين لمواكبة متطلبات رؤية 2030. واختِير 90 قائدًا وقائدة ليلتحقوا بالدفعة الثالثة من البرنامج ضمن حفل أقيم في يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2022 بفندق فورسيزونز بالرياض.وافتتح الحفل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر بن حمود البدر بكلمة للحضور، عبّر من خلالها بالاحتفاء والفخر بالقادة المشاركين وأهمية دورهم في قيادة المملكة نحو الرؤية والتحول وتحقيق مستهدفاتها، ومدى تأثير البرنامج على القادة.وتضمّن الحفل جلسة حوارية إثرائية بعنوان "القيادة في ظل التحول" مع معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، تحدث من خلالها عن أهمية إدارة التغيير والتحول في مواجهة تحديات رؤية 2030 للمملكة وأساليب القيادة الفعّالة التي تسهم بصورة كبيرة في دفع عجلة التنمية والتطور، كما شارك البرفيسور مارك كوريا عميد في جامعة إيسادي بكلمة تضمّنت دور الجهات الأكاديمية التي شاركت في البرنامج وأسهمت بشكل فعّال في نجاحه وتحقيق أهدافه.وشهد الحفل حضورًا وتشريفًا من أعضاء مجلس إدارة المؤسسة معالي الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل ومعالي الدكتور خالد بن صالح السلطان.وذكر الرئيس التنفيذي للبرامج في مسك المهندس عمر بن محمد نجار أنَّ برنامج "قادة 2030" يُعد برنامجًا فريدًا من نوعه، حيث بُنيت أهدافه على صعيد عالمي غير مسبوق يبدأ بعملية اختيار متعددة المراحل تمتد إلى 3 أشهر، وتتضمن عدة مقابلات واختبارات لتقييم القدرات والمهارات الشخصية. وتتضمن معايير القبول في البرنامج شروطًا دقيقة، منها أن يكون المتقدم مسؤولًا تنفيذيًا سعوديًا في القطاع العام أو الخاص أو غير الربحي لمدة عشر سنوات وأكثر، وأن يملك خبرة لا تقل عن خمس سنوات في القيادة العليا.ويتكون البرنامج من خمس وحدات تدريبية هي التوعية والاكتشاف والبناء والنمو والتطوير، ينفذه مسار القادة في مؤسسة مسك بالتعاون مع شركاء أكاديميين دوليين؛ لينخرط المشاركون في تدريب نوعي وتبني أنماط تفكير مختلفة في التعامل مع التحديات وتحفيزهم لرفع سقف الإنتاجية والابتكار والتقدم بالمملكة إلى آفاق جديدة من الريادة والتميز والتنوع والتجديد.ويعد مشروع التخرج أحد أهم عناصر البرنامج الذي يشرف عليه نخبة من الخبراء من شركاء البرنامج المحليين والعالميين، ويهدف إلى الخروج بمبادرات وبرامج وطنية تستهدف مجالات تنموية مؤثرة في رؤية 2030، وكان من ضمنها الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة الخضراء وغيرها.جدير بالذكر أن التقديم على الدفعة الرابعة متاح في المدة الحالية، وذلك بعد مسيرة النجاح الحافلة للدفعات السابقة نحو هدف تمكين 1000 قائد وقائدة بحلول عام 2030، حيث أوضحت مؤسسة مسك أن مدة التسجيل للدفعة الرابعة مستمرة حتى 20 أكتوبر، وتدعو الراغبين للاطلاع على المزيد من التفاصيل عن البرنامج إلى زيارة الموقع الإلكتروني: https://bit.ly/3ffHp3i.// انتهى //18:54ت م0191