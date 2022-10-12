الاحساء 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسوقعت جامعة الملك فيصل , اليوم, اتفاقية تعاون حول برنامج (الباحث العلمي الصغير)، الذي يُعنى بتشكيل فرق بحثية مكونة من مجموعة من طلبة الجامعة وطلبة التعليم العام، ممن سبق لهم الانضمام لأحد برامج مؤسسة عبدالمنعم الراشد الخيرية في أحد مجالات الابتكار والمواهب .كما يهدف البرنامج , إلى دمج طلبة التعليم العام من الموهوبين والمبتكرين في مجال البحث العلمي والمشاريع العلمية لإكسابهم مهارات البحث العلمي منذ وقت مبكر، وتعزيز الشراكة المجتمعية في إعداد باحثي وعلماء المستقبل من موهوبي ومبتكري التعليم الجامعي والتعليم العام، كما يستهدف أعضاء هيئة التدريس وطلبة جامعة الملك فيصل وطلبة التعليم العام من موهوبين ومبتكرين .ويسهم البرنامج بالعديد من العوائد، أبرزها: تعزيز ثقافة البحث العلمي ومهارات البحث العلمية بالمجتمع، واكتشاف واستقطاب وتقديم الرعاية للموهوبين والمبتكرين من طلبة التعليم العام .// انتهى //18:56ت م0192