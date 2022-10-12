الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واساستقبلت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، وفداً من رجال الأعمال والمستثمرين بالقطاع الخاص الياباني؛ للتعرف على المحفزّات والفرص الاستثمارية والخدمات والمنتجات المقدمة بالمدن الصناعية.وزار الوفد كلًا من المدينة الصناعية الثانية بالرياض والمدينة الصناعية الأولى بجدة، حيث اطلع على العديد من المشروعات القائمة والمنتجة والجاري تنفيذها لتطوير البنى التحتية والمرافق والخدمات التي تسهم في جذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، والمبادرات المسندة إلى مدن" في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب".وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي قصي العبد الكريم أن الوفد الياباني مهتمًا بالتعرّف والاطلاع على آخر ما توصلت إليه الصناعة السعودية في تقنيات وتصميم خطوط الإنتاج والخدمات اللوجستية للمصانع، بالإضافة إلى المُحفزّات والفرص الاستثمارية بالمدن الصناعية، والخدمات والمنتجات التي تحقق سهولة ممارسة الأعمال، وانطلاق العمليات التشغيلية والأنشطة الإنتاجية للشركاء بالقطاع الخاص، في إطار إستراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي.وأشار إلى أن"مدن" حريصة على مواكبة مستجدات القطاع الصناعي العالمي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية بالمدن الصناعية، من خلال خلق بيئة عمل متكاملة الخدمات وفق أفضل معايير الجودة المعتمدة محليًا وعالميًا, لافتًا الانتباه إلى أن المدينة الصناعية الثانية بالرياض تأسست عام 1976م على مساحة 19 مليون م2 وهي مطوّرة بالكامل، وتضم 1115 عقداً صناعياً وخدمياً بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، وتحتوي على العديد من الصناعات النوعية، أبرزها: المنتجات الغذائية، المنتجات الإلكترونية والبصرية، المنتجات الصيدلانية، والمعدات الكهربائية، بالإضافة إلى صناعة الآلات والمعدات، والمركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة.وأفاد أن المدينة الصناعية الثانية بالرياض تتوفر بها العديد من المميزات الخدمية، منها أفرع: وزارة التجارة والاستثمار، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وكذلك المديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة للدفاع المدني، ومؤسسة البريد السعودي، كما تضم: مراكز تدريبية، مجمعات تجارية، مجمعًا للمطاعم ومركزًا رياضيًا، إضافة إلى أن المدينة الصناعية الثانية بالرياض تقع على بعد 52 كم إلى مطار الملك خالد الدولي، و24 كم إلى المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بالرياض، و24 كم إلى ميناء الرياض الجاف.وبين أن المدينة الصناعية الأولى بجدة تأسست عام 1971م على مساحة 12 مليون م2 مطورة بالكامل، وتضم 1059 عقدًا صناعيًا وخدميًا بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس، تشمل العديد من الصناعات، أبرزها: المنتجات الغذائية، المشروبات، المنتجات الصيدلانية، الآلات والمعدات، والمركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، المنسوجات، الملبوسات، المواد الكيميائية ومنتجاتها، منتجات المطاط والبلاستيك، منتجات المعادن، والمنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة وغيرها.وتتميز المدينة بقربها من مطار الملك عبدالعزيز الدولي على مسافة 45 كم، و15 كم إلى محطة قطار الحرمين، و13 كم إلى ميناء جدة الإسلامي. وتتولى "مدن" منذ العام 2001م تطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذْ تشرف حالياً على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 4 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.// انتهى //19:09ت م0193