الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بأنه نظراً لتغيب المتهم / ناصر بن يحي بن ناصر الحنيني، سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم ( 1015188483 )، عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة ضده، وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموضح لديها، فقد جرى تحديد موعد بديل للنظر في الدعوى لدى الدائرة الثلاثية الثالثة وذلك في يوم الخميس الموافق 24 / 3 / 1444 هـ الساعة العاشرة صباحاً.وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة ( 3 ) من المادة ( 57 ) من نظام المرافعات الشرعية، والمادة ( 9 ) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.// انتهى //19:10ت م0194