جيزان 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسنظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، ملتقى بعنوان "ضمان الامتثال للمعايير واللوائح المنظمة وللعمل في المنشآت التعليمية في القطاع الخاص"، مستهدفًا تنظيم آليات عمل قطاع التعليم الأهلي بالمنطقة وتجويد الأداء وتحقيق الأهداف.وشهد اللقاء العديد من أوراق العمل التي تناولت محاور متخصصة حول تقييم المدارس والروضات الأهلية، والتنظيمات الإدارية في المدارس والروضات العالمية، والخدمات الإلكترونية "صلاحيات العمل"، ومعايير تحكيم المنصات الخاصة بالمدارس والروضات الأهلية والعالمية، والإطار العام للمخالفات بالمدارس والروضات الأهلية والعالمية، بالإضافة إلى ورقة عمل قدمت عددًا من الإضاءات القانونية للقيادات التربوية، وورقة عمل عن الوعي الفكري: أهميته وآليات تطبيقه.وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة المكلف ملهي بن حسن عقدي, أهمية رفع الأداء في المنصات التعليمية الخاصة وفقًا لمعايير التقييم، والعمل على تلافي المخالفات في المدارس الأهلية والعالمية وتحقيق جودة العمل بها، مشيرًا إلى أن تعليم جازان يحرص على التوسع في قطاع التعليم الأهلي والأجنبي وتعزيز قنوات الاتصال مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أساسيًا نحو تحقيق الأهداف.// انتهى //19:19ت م0195