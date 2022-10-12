الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأكد صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، أن إستراتيجية دعم الاتحادات الرياضية تهدف إلى تطوير القطاع الرياضي من خلال تنظيم عمل الاتحادات وتأسيس بنية داعمة لها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري الخامس للقطاع الرياضي، الذي عُقد اليوم في مقر الوزارة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، حيث تحدث سموه عن الإستراتيجية، مبيناً أنه بعد إطلاقها في شهر أكتوبر 2021 أُعلن عن نتائج التقييم التشغيلي الذي اشتمل على متغيرات من حيث الهيكل التنظيمي لـ54 اتحاداً.وأشار إلى أن عملية التقييم التشغيلي للإستراتيجية اشتملت على 3 معايير رئيسة، هي (الإستراتيجية والأهداف والتنظيم والحوكمة والتنفيذ)، موضحاً أن المرحلة الأولى للتقييم التشغيلي للاتحادات حققت مستهدفات عدة، أبرزها هيكل تنظيمي معتمد، خطة إستراتيجية معتمدة، مؤشرات أداء، مدير تنفيذي ومدير مالي متفرغان.وأبان سموه أنه سيُعلَن خلال المدة المقبلة عن نتائج التقييم الفني للاتحادات، حيث تشمل معايير الحوكمة والأداء الرياضي والمشاركات الرياضية والاقتصاد والثقافة والسياحة.// انتهى //19:28ت م0197