رفحاء 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأطلق مستشفى النساء والولادة والأطفال بمحافظة رفحاء أمس الحملة الوطنية للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ووُزِّعت خلال الإطلاق المطويات والعديد من الأركان التوعوية والتثقيفية للتعريف بالعوامل التي تقلّل من الإصابة بسرطان الثدي والوقاية منه.وأوضح المستشفى أن الحملة تهدف إلى تشجيع النساء على الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ورفع مستوى الوعي الصحي بين النساء، والتعريف بآلية الكشف الذاتي عن سرطان الثدي وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى أهمية علاج المرض والتعامل معه في وقتٍ مبكر, حيث تأتي ضمن خطط المستشفى المجتمعية التي ترفع من نسبة الوعي المجتمعي وتعزز الأدوار الصحية التي يقوم بها.// انتهى //19:32ت م0198