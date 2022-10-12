الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأقام مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، بالتعاون مع الأكاديمية المالية، اليوم, محاضرة بعنوان "التوعية بمواجهة أساليب الاحتيال المالي" لطلاب وطالبات جامعة الفيصل، ضمن الجهود التي يبذلها "متمم" لنشر التوعية والثقافة المالية بين مختلف فئات وشرائح المجتمع.وسلطت المحاضرة التي قدمها مدير المخاطر والامتثال لمجموعة شركة التصنيع وخدمات الطاقة (TAQA) الأستاذ أحمد السليماني، الضوء على عدة محاور رئيسة بدأت بالتعريف بمفهوم الاحتيال المالي وبيان الفرق بين الغش والخطأ، واستعراض أبرز مظاهر الاحتيال المالي في ظل التطور الذي تشهده التقنية الرقمية، كما ناقشت مسؤولية اكتشاف الاحتيال المالي وتحديد مَن تقع عليهم تلك المسؤولية ودورهم في التصدي لهذه الظاهرة، كما استعرضت المحاضرة طرق اكتشاف الاحتيال المالي في القوائم المالية، وأنواعها والعوامل التي تؤدي إلى تقديم تقارير مالية مضللة، بالإضافة إلى إستراتيجية الحد من الاحتيال باستخدام أفضل الممارسات الدولية.الجدير بالذكر أن هذه المحاضرة تأتي في إطار الأنشطة التي يسعى من خلالها مركز "متمم" إلى نشر التثقيف المالي والتبادل المعرفي، حيث عقد المركز خلال المدة الماضية عدداً من اللقاءات والمحاضرات التوعوية بالتعاون مع الجامعات السعودية، بالإضافة إلى قيامه بإصدار التقارير التي تهتم بالتوعية المالية؛ بهدف الإثراء المعرفي وتعزيز المحتوى الاقتصادي والمالي، ورفع الوعي بالقضايا الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي.// انتهى //19:53ت م0201