الدوحة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واساطّلع وفد منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم، على تقنيتي التبريد الشمسي وإدارة الحشود اللتين وُظِّفتا بــِ«إستاد البيت» في مدينة الخور بدولة قطر لاستضافة مباريات كأس العالم.وتعرّف الوفد الذي يزور قطر هذه الأيام؛ بهدف فتح آفاق جديدة وتعاون مثمر بين البلدين الشقيقين في مجال التقنية والابتكار والفضاء، إضافةً إلى تفعيل دور المنطقة في مجال الاقتصاد الرقمي، على ما يمتلكه الإستاد من إمكانات تقنية مبتكرة لجعل تجربة الاستضافة أكثر نجاحًا وتفوقًا وتميزًا من خلال اغتنام الفرص العظيمة التي أفرزتها الثورة الصناعية الرابعة.رافق الوفد خلال الزيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطري محمد المناعي، والأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي.// انتهى //19:57ت م0202