واشنطن 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسأعربت الولايات المتحدة وأستراليا والدنمارك وألمانيا وهولندا وبريطانيا، عن قلقها إزاء تصاعد الصراع المستمر والأزمة الإنسانية في شمال إثيوبيا.ودعت الأطراف، في بيان مشترك نشرته الخارجية الأمريكية اليوم، حكومة إثيوبيا والسلطات الإقليمية في تيغراي إلى الوقف الفوري لهجماتها العسكرية، والموافقة على وقف الأعمال العدائية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستمر، والسعي إلى تسوية تفاوضية من خلال محادثات السلام في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي.وأدانت الدول تصعيد تدخل القوات العسكرية الإريترية في شمال إثيوبيا، داعية القوات الإريترية إلى وقف عملياتها العسكرية والانسحاب من شمال إثيوبيا، مؤكدة أنه يجب على جميع الجهات الأجنبية الفاعلة وقف الأعمال التي تغذي هذا الصراع.// انتهى //19:57ت م0203