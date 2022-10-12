طرابلس 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسالتقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا نجلاء المنقوش اليوم بالعاصمة الليبية طرابلس بالقائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا رايزدون زنينغا .وذكرت وزارة الخارجية الليبية أن اللقاء تناول الاستعداد والتجهيز لوصول مبعوث الأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باثيلي للشروع في عمله من داخل ليبيا وترتيب لقاءات واجتماعات متسلسلة سيعقدها المبعوث فور وصوله لليبيا .وأضافت أن القائم بأعمال البعثة عبر عن دعم ومساندة المبعوث عبدالله باثيلي والأمم المتحدة للإجراءات والجهود المبذولة لتنظيم الانتخابات في ليبيا في أقرب وقت ممكن .// انتهى //19:58ت م0204