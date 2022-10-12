جدة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسانعقدَ - اليوم - المؤتمرُ الصحفي لبطولة " ليف جولف إنفايتيشونال جدة" التي تنطلق يوم الجمعة القادم، على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وتستمر حتى 16 أكتوبر، وذلك بمشاركة الثلاثي الأمريكي داستن جونسون، ومواطنه هارولد فارنر، والآيرلندي الشمالي غرايم ماكداويل، وسط حضور وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية.وتمكَّن كل من جونسون وماكداويل وفارنر من تحقيق نجاحات سابقة على أرض المملكة ونجحوا في الحصول على لقب "بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة" أعوام 2019 و2020 و2022م على التوالي وهو الأمر الذي قد يسهم بشكل كبير في تقديمهم لنتائج إيجابية في منافسات البطولة العالمية التي يشارك فيها إلى جانبهم 45 من نخبة لاعبي الجولف في العالم.وصرَّح ماكداويل قائد فريق "كليكس" قائلاً: "إنه ملعب رائع، وتأثير الرياح عليه يجبرك على اللعب بطرق مختلفة، ويتطلَّب منك مجهوداً إضافياً"، مشيراً إلى أنه يجب على اللاعبين توجيه الضربات بشكل مستقيم ليتمكنوا من إحراز أكبر عدد من الضربات تحت المعدل، لافتاً الانتباه إلى أنه قد تمكَّن في السابق من اللعب بشكل جيد بهذا الملعب وسط الرياح الشديدة، متطلعاً لتكرار هذا الأمر في بطولة ليف جولف إنفايتيشونال جدة.وعبَّر نجم فريق "نيبلِكس" فارنر عن أهمية الفوز بالنسبة له وللفريق، مبدياً رغبته بتحقيق لقب بطولة ليف جولف إنفايتيشونال جدة، مطالباً فريقه باللعب بشكل جيد حتى نتمكن من تحقيق نتائج إيجابية، مبيناً أن جميع اللاعبين في البطولة لديهم روح الحماس والتنافس.وتمنح البطولة تجربة جماهيرية مميزة للزوار من جميع الأعمار، حيث تتيح التذكرة لهم إمكانية التجول حول الملعب ومشاهدة لاعبيهم المفضلين عن قرب، بالإضافة إلى فرصة المشاركة في العديد من الأنشطة التفاعلية في قرية الجماهير التي تضمُّ أيضاً منطقة مخصصة للأطفال تحتوي على ألعاب وتحديات ترفيهية وتعليمية متنوعة.// انتهى //20:56ت م0212