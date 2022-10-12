القاهرة 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسحذَّر مجلس جامعة الدول العربية، من تداعيات سلبية على عملية السلام في الشرق الأوسط حال نقل المملكة المتحدة سفارتَها إلى القدس؛ مما يدعو إلى خلق أزمات جديدة.جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن المجلس بشأن تصريحات رئيسة وزراء المملكة المتحدة ليز تراس بأن بلادها تدرس نقل سفارتها إلى القدس.وأشار المجلس إلى المسؤولية التاريخية لحكومة المملكة المتحدة إزاء القضية الفلسطينية، داعياً إلى إعادة النظر ودراسة تداعيات مثل هذه الخطوة،مذكِّراً المملكة المتحدة بالتزاماتها الدولية ودورها الفاعل في المنطقة وفي عملية السلام، واتجاه حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام العادل والشامل وفق مبادرة السلام العربية لعام 2002م، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948م.وأعاد مجلس الجامعة العربية التذكير بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخصوصاً القرارات 456، 476،478، 2334،التي تؤكد أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو فرض واقع جديد عليها، لاغية وباطلة، وخرق صريح للاتفاقات الموقَّعة،التي نصَّت على عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها المساس بمفاوضات قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية القدس.وأكدَ المجلسُ عزمَه مساندة دولة فلسطين في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية الهادفة إلى الاستيلاء على مدينة القدس الشريف، ومحاولات تغيير هويتها, والتصدي للسياسات المحتل غير الشرعية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مشدداً على أهمية العمل في الدول الإسلامية والعربية ومع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، والشركاء الدوليين؛ وتكريس أدوات السياسة الخارجية للحول دون إحداث أي تغيير على الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس.//انتهى//21:07ت م0215