واشنطن 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في واشنطن اليوم، بنائبَ رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، وذلك على هامش مشاركة معالي الأمين العام في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.وجرى -خلال اللقاء- مناقشة مجالات التعاون المشترك بين مجلس التعاون والبنك الدولي بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف المشتركة.//انتهى//21:16ت م0217