كينشاسا 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسلقي 40 شخصاً مصرعَهم إثر غرق قارب في مقاطعة إيكواتور شمال غربي الكونغو الديمقراطية.وأوضحَ الناطق الرسمي باسم الحكومة الإقليمية لمقاطعة إكواتور تيدي إيكابيلا أن القارب التابع لمعهد الكونغولي للمحافظة على البيئة, غرق على بعد حوالي 20 كيلومتراً من مدينة مبانداكا.وأفادت مصادر من الحكومة الإقليمية بأن الحصيلة المؤقتة للحادث تتجاوز ال 40 قتيلاً من بينهم حراس محمية "نغيري" كانوا قد تنقلوا إلى سوق "سيكي وندجي" للتزود بالمؤونة، ولدى عودتهم اصطحبوا معهم بعض السكان.//انتهى//21:18ت م0218