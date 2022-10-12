الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسكرَّم معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي الشركاءَ في مبادرة أبطال الصيف (AI SUMMER CHAMPIONS) التي أعلنت عنها الهيئة، واختتمت مؤخراً، بحضور مدير عام المركز الوطني للتعليم الإلكتروني الدكتور عبدالله الوليدي، والمدير التنفيذي لمنصة (Coursera) جيف ماجيونكالدا.وأوضحت (سدايا) أن المبادرة انطلقت مطلع صيف هذا العام في 6 مسارات تدريبية متخصصة هي: أسس الذكاء الاصطناعي للجميع (3 دورات)، والتعلم العميق (5 دورات)، وصناعة القرارات القائمة على البيانات (3 دورات)، وعلوم البيانات التطبيقية باستخدام البايثون (5 دورات) وأساسيات هندسة البيانات (5 دورات)، ومعالجة اللغات الطبيعية (4 دورات)، جميعها قُدمت عن طريق التعلم الإلكتروني، وبالتعاون مع الشركاء المركز الوطني للتعليم الإلكتروني ممثلاً بمنصة (FutureX) ومنصة ( Courser).وأشارت الهيئة إلى أن عدد المتدربين في المبادرة بلغ 10,337 متدرباً، بما يعادل 101,012 ساعة تدريبية، والعدد الكلي للدورات التي تم الالتحاق بها من قبل المتدربين بلغ 33,991 دورة، و 12,949 شهادة صادرة، مشيرةً إلى أن إجمالي أبطال الصيف المؤهلين بلغ: 7,186.وبيَّنَت أن نجاح المبادرة يكمن في الدعم المقدم من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، بالإضافة إلى متابعة وتحفيز المتدربين من خلال 12 جلسة إرشادية، وأكثر من 1000 مشروع أشرف عليها متخصصون في المركز الوطني للذكاء الاصطناعي عبر 1627 ساعة دعم مباشر، بنسبة رضا عن الدعم وصلت إلى 95%، لافتةً النظر إلى أن نسبة المستفيدين من المبادرة من باحثي العمل 37%، ومن الموظفين 33%، ومن طلاب الجامعة 30%.وأكدت الهيئة أن المبادرة استهدفت أغلب فئات المجتمع من طلاب وموظفين وباحثين عن عمل، واتسمت بمزايا متعددة، منها: برامج عالية الجودة، وتعليم إلكتروني، ودعم فني، ودعم تقني، ومشروعات عملية تطبيقية، وشهادات معتمدة من الهيئة.وتأتي المبادرة ضمن جهود (سدايا) في رفع الوعي وتأهيل الكوادر الوطنية في البيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال تزويدها بالمعارف والمهارات اللازمة؛ لرفع مستوى جاهزيتها للدخول إلى سوق العمل، وبناء قدرات وطنية في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال برامج متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية.// انتهى //21:20ت م0219