إسلام آباد 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسالتقى رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم؛ برئيسَ أذربيجان إلهام علييف، وذلك على هامش القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) المنعقدة حالياً في كازاخستان.وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.//انتهى//21:32ت م0222