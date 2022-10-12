القطيف 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسشهدَ محافظُ القطيف إبراهيم بن محمد الخريِّف - اليوم - انطلاق فعاليات "مهرجان روبيان الشرقية 2022 " ، وذلك بجزيرة الأسماك بالواجهة البحرية بالمحافظة.وأوضحَ مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن المهرجان يهدف إلى دعم هذا القطاع الحيوي وتنميته ليُسهِم في الاقتصاد والتنمية الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي الوطني وتقديم منتجات عالية الجودة وفق أعلى معايير الجودة، ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للصيادين وتعزيز انتمائهم، وتقديم المنتجات عبر أفضل الأسعار بما يكفل وصولها لجميع أطياف المجتمع، مبيناً أن المهرجان يهدف إلى تشجيع الصيادين لتوفير هذا المنتج وتسويقه بما يعزِّز الجانب الاقتصادي لهم، وتشجيع الشباب للانخراط في سلاسل إمداد المصايد البحرية، وتشجيع السياحة البحرية والحفاظ على بيئتها، والتعريف بعدد من الفرص الاستثمارية وتلاقح الأفكار البناءة بين المهتمين والمختصين في سبيل الارتقاء بهذه الحرفة ومخرجاتها، إضافة إلى الاحتفاء بشركاء الوطن في البذل والعطاء لإسهاماتهم واستمرارهم في تدفق سلاسل الإمداد الغذائية وإمداد الأسواق المحلية في المنطقة وخارجها بأحد أفضل المصادر الغذائية لليود وهو الروبيان.من جانبه، عدَّ محافظ القطيف المهرجان فرصة لدعم هذا القطاع بطريقة مغايرة وبطابع سياحي، يسلط الضوء على هذه المهنة المتجذرة في المنطقة، وبفعاليات وأنشطة مصاحبة، بدعم ومساندة ومشاركة من عدة جهات حكومية، وكذلك فرصة للأهالي وزوار المنطقة والمقيمين لمشاهدة الفعاليات التي تستمر عدة أيام، والتعرف عن قرب على هذا الموروث البحري للمنطقة الذي يتجدد موسمه كل عام.// انتهى //21:32ت م0223