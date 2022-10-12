الرياض 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسينظِّمُ الاتحاد السعودي للجمباز بطولة المملكة للأندية الخاصة والأكاديميات فئة "بنات"، خلال المدة من 13 - 14 أكتوبر الجاري، على صالة الجمباز بملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة.وتقام البطولة للمراحل السنية مابين 9 إلى 11 سنة، ومن 12 إلى 14 سنة، حيث يحق لجميع الأندية والأكاديميات المنتسبة للاتحاد السعودي للجمباز المشاركة في هذه البطولة.ويتكون كل ناد مشارك في كل مرحلة سنية من 3 إلى 6 لاعبات، مع مشاركة خمس لاعبات أو أقل على كل جهاز، ويتم احتساب نتائج أفضل ثلاث لاعبات.ويؤكد اتحاد الجمباز، أن البطولة ستلعب بنظامي الفردي العام والفرق، علماً بأنه سيتم تتويج الفرق على حسب مجموع الناتج العام لكل فريق، فيما سيتم تتويج الفردي العام حسب أعلى مجموع درجات كل لاعبة.ومن المقرَّر أيضاً أن يتأهل أفضل 6 لاعبات من هذه البطولة لبطولة المملكة لأندية فردي أجهزة، مع تأهل أفضل 4 لاعبات من البطولة للمشاركة في دورة الألعاب السعودية من مرحلة 9-11 سنة، وتأهل أفضل 5 لاعبات للمشاركة في دورة الألعاب السعودية من مرحلة 12-14 سنة.يذكر أن الاتحاد السعودي للجمباز، نظَّم بطولة المملكة للأندية والهيئات للفتيات بمشاركة 9 أندية، وأقيمت في الرياض بنهاية شهر سبتمبر الماضي، حيث لاقت نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري، وسط تفاعل كبير من مختلف اللاعبات السعوديات ومشاركتهن بقوة في المنافسات.وأبدى رئيس الاتحاد السعودي للجمباز سليمان الجاسر، ثقته في نجاح البطولة ، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس التعاون والتنسيق المستمر بين اتحاد الجمباز والمراكز والأندية، من أجل مواصلة نجاحات هذه الرياضة التي تنتشر بقوة في جميع أنحاء المملكة خلال المدة الأخيرة، بما يحقِّق أهداف رؤية المملكة 2030، وينعكس بشكل إيجابي على تشجيع المزيد من أفراد المجتمع على الانخراط في رياضة الجمباز.// انتهى //21:36ت م0225