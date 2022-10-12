الخرطوم 16 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 12 أكتوبر 2022 م واسالتقي وزير الخارجية السوداني علي الصادق، بالمفوضَ السامي لشؤون اللاجئين فليبو قراندي, وبالمبعوثَ الخاص للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين للقرن الأفريقي محمد عبدي آفي, وذلك على هامش الاجتماع بشأن مبادرة الحلول المستدامة في السودان وجنوب السودان المنعقد حالياً بمدينة جنيف.وناقشَ اللقاء كيفية استقطاب الدعم السياسي والمالي على الصعيدين الإقليمي والدولي بما يمكن من تنفيذ المبادرة التي تهدف إلى ضمان توفير فرص حياة كريمة للقطاعات المستهدفة من النازحين واللاجئين والعائدين، والمجتمعات المضيفة فى السودان وجنوب السودان.//انتهى//21:51ت م0226